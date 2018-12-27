Путин боится: озвучен главный урок военного положения в Украине

Во время военного положения в Украине был поднят уровень подготовки украинских войск, что грозит большими потерями для России в случае полномасштабной войны, чего боится президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает "Апостроф".

Российская военная угроза, которой Порошенко аргументировал необходимость введения военного положения, за месяц никуда не делась. Это признал и сам гарант на заседании СНБО 26 декабря, объявляя об окончании срока военного положения.

"Российская угроза спала разве что немного. Единственное, что останавливает Путина от полномасштабной агрессии в Украине, это понимание, что при развертывании широкомасштабной войны для РФ будут неприемлемые потери. Поэтому вся работа, проведенная в период военного положения, позволила поднять уровень подготовки, а значит, и увеличить потенциальные потери противника в случае развязывания широкомасштабной войны", - заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Также о пользе военного положения рассказал замдиректор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Введение военного положения было полезно с точки зрения проверки готовности сектора безопасности и обороны к отражению российской агрессии. Например, звучала цифра, что резерв первой очереди доходит до 250 тысяч человек, а это означает, что у нас фактически есть еще одна армия, готовая к мобилизации. Хотя бы только для того, чтобы проверить резерв первой очереди, нужно было проводить сборы резервистов в рамках военного положения", - отметил он.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Итоги военного положения: остаемся с угрозой и сомнительными победами".