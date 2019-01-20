Вернуть оккупированный Донбасс: в Украине раскрыли хитрость Путина

Россия может влиять на будущее Украины, если Донбасс снова войдет в состав государства.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Ягун назвал главные вызовы для Украины на 2019 год.

"Разумеется, нам надо пережить выборы. Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, а любой политик, который выиграет, вынужден будет считаться с фактором, которого еще не было в новейшей украинской истории. Это комбатанты - лица, принимавшие участие в боевых действиях, которые имеют этот опыт и собственное видение развития страны. Они не позволят курса на кардинальные изменения в стране. Например, немедленный визит нового президента в Москву, переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР или привлечение таких, как Медведчук, к высшим политическим должностям, может обойтись слишком дорого", - заявил он.

Также экс-заместитель главы СБУ отметил, чего стоит остерегаться смотря на то, что ОРДЛО - существенный рычаг воздействия.

"В Молдове проблема Приднестровья существует уже более четверти века. Но она не имеет того влияния, которое Россия, возможно, хотела бы иметь. Она допустила ту же ошибку, что и в Украине: граждан, у которых была возможность политически влиять на жизнь страны в нужном Москве русле, просто отрезали от политической жизни государства. И все пошло в противоположном от нужного Кремлю направления", - рассказал Ягун.

Кроме этого он пояснил ситуацию с Украиной и Донбассом.

"Так же и с Украиной: пророссийски настроенное население отрезано от возможности сейчас влиять на украинскую политику. Россия понимает, что этот фактор значительно уменьшил ее влияние на украинскую политику. И если с Крымом понятна ситуация, то по ОРДЛО они понимают - это территория должна не просто войти в состав Украины, но и оказывать значительное влияние на украинскую политику. Это, собственно, единственная возможность вернуть голоса для пророссийских политиков в Украине, увеличить количество пророссийского избирательного электората и, таким образом, влиять на будущее Украины", - подытожил Виктор Ягун.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Россия использует мигрантов, чтобы Европа захлебнулась от проблем - экс-заместитель главы СБУ".