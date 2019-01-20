Россия использует мигрантов, чтобы Европа захлебнулась от проблем - экс-заместитель главы СБУ

Экс-заместитель главы СБУ ВИКТОР ЯГУН в интервью "Апострофу" рассказал, почему Россия пытается развалить Запад и какие методы она для этого использует, а также о том, с какой целью священники Русской православной церкви участвуют в военных конфликтах по всему миру и как русская диаспора помогает дестабилизировать Европу.

- Среди многих "православных" русских сайтов есть такой, который регулярно обещает Украине катастрофу за "раскольничество" и автокефалию. Недавно там опубликовали так называемое пророчество о прорыве дамбы Киевского моря. Стоит ли воспринимать это всерьез и остерегаться того, о чем пишут эти люди? Можно ли этот бред воспринимать как угрозу теракта?

- Понятно, что с полной серьезностью к таким заявлениям относиться нельзя, ведь каждая служба в мире отфильтровывает такие заявления, собирает их, накапливает, смотрит на их источники. Далее - на те пути, которыми они распространяются, и затем делают определенные выводы.

Наша проблема в том, что мы упустили момент, когда православие в России перешло в стадию фундаментализма. Это крайняя стадия религиозной веры, которая предусматривает нетерпимость к другим верам, верующим, в том числе - их конфессиям. Вот именно этот момент мы как-то упустили. И только в 2014 году мы столкнулись с воинственным православием, которое было представлено священниками Русской православной церкви с автоматами, их прямым вмешательством в дела Украины, участием в терактах, помощью террористическим группам и созданием военных формирований, которые так и назывались - "Русская православная армия". На самом деле, оно ничем не отличается от того фундаментализма, который есть в мусульманском мире и который осуждают сами мусульмане.

- Когда состоялся этот переход, появились ли его признаки?

- Я думаю, это был как раз слом 90-го года. Если до коммунистических времен было какое-то устойчивое развитие православия, были традиции, научные работы, то с распадом Советского Союза и упадком коммунистической идеологии образовался вакуум. Очень многие бросились искать какую-то альтернативу, в том числе - в православии, причем в воинственном виде. Мы можем вспомнить те организации, которые появились в 90-м году, та же "Память", которая фактически и была опорой настоящему фундаментализму православия в России. Они потом ярко себя проявили в войнах на Кавказе, в Приднестровье, на Балканах, везде они шли, стараясь воинственно пропагандировать именно тот образец православия, который есть в России. Впрочем, все моменты, связанные с предсказанием каких-то страшных вещей, это все, собственно, идет от того "мракобесия".

- То есть к этому вопросу в принципе спецслужбы относятся серьезно?

- Спецслужба всегда к любым моментам относится серьезно. Ведь именно за такими сумасшедшими, фанатичными идеями могут стоять какие-то материальные вещи, в том числе и поощрения к каким-то конкретным действиям.

Виктор Ягун в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- В последнее время мы регулярно слышим новости об агентах, которые могут годами жить, скажем, на Западе, выдавать себя за обычных граждан. Если такое случается в довольно далеких от России странах, то что говорить об Украине?

- Такие сети, к сожалению, существуют, с этим надо смириться, а спецслужбы для того и существуют, чтобы работать на их обнаружение и обезвреживание. В то же время надо понимать, что сеть, которую создала Русская православная церковь в Украине, и является тем мощным источником, в том числе и финансирования, для такой возможной агентурной поддержки в Украине. Утверждать об этом могу, потому что в свое время, а это было характерно в начале 90-х годов, часть молодых офицеров массово переквалифицировались и получали священнический сан. Они шли в церковь. Для чего это было сделано, теперь мы это можем понять. Я лично знаю людей, которые, имея базовое военное образование, переквалифицировались и стали священниками православной церкви. Понятно, что к таким лицам у меня отношение довольно специфическое, я не верю в то, что они до конца понимают, где находятся и какое слово должны нести населению. А вот то, что такие люди могут быть скрытыми агентами российской спецслужбы - даже не вызывает сомнений.

- Издание The Daily Beast, ссылаясь на отчет американской разведки, пишет, что операция по вхождению Марии Бутиной в консервативные круги американского политического истеблишмента проводилась с ведома и одобрения Кремля. Слухи об этом были, конечно, но ни в Белом доме, ни в разведке США никогда не заявляли об этом публично. О чем свидетельствует такое признание, и какую роль оно будет иметь для россиян?

- Не знаю, как для россиян, а вот для Запада - это важный сигнал. После Второй мировой войны Соединенные Штаты начали свою внутреннюю борьбу, которая порой переходила какие-то здоровые границы, но в то же время это помогло Штатам избавиться от мнимой или настоящей "красной угрозы". Как и прежде Советский Союз, так и сегодня Российская Федерация довольно удачно используют фактор условно дружеских отношений, когда вперед идут не танки, а бизнесмены и вещи, связанные с бизнесом и преференциями в нем. Мы видим ситуацию в Германии и Италии, когда правительства стран завоевываются не с помощью силы, а благодаря дружеским отношениям и бизнесу. Это больше всего опасно, потому что Россия таким образом делает политиков и бизнесменов зависимыми от связанных с Москвой доходов.

В то же время она активно использовала свои спортивные возможности. Хорошо, что это закончилось так, как закончилось, и частично хотя бы этот фактор был исключен. Также Российская Федерация активно использует какие-то культурные вещи...

- В одной только немецкой дочерней компании "Газпрома" куча проектов, которыми они гордятся, потому что межкультурное сотрудничество и так далее...

- Как раз об этом я и хотел сказать. Кроме каких-то культурных вещей, надо обратить внимание на скрытое или явное финансирование различных крайних политических групп, причем как правых, так и левых.

Виктор Ягун в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Главное, чтобы крайних.

- Да, потому что они, собственно, и будоражат общество, уменьшают стабильный слой населения и пытаются уничтожить то, на чем Запад сейчас стоит. Ведь чем больше проблем возникает на Западе, тем меньше внимания обращают на Российскую Федерацию. Сейчас это единственная возможность выйти победителем или отсрочить те катастрофические процессы, которые происходят сейчас в российском обществе.

- Советский Союз, а теперь Россия умеют применять "мягкую" силу. СССР, например, сумел добиться строительства газопровода в Австрию, это позволило пойти дальше в Европу. Сегодня благодаря "Северному потоку-2" Германия станет крупнейшим европейским энергетическим хабом. Значит, тактика эффективна?

- Очень эффективна. Это также свидетельствует еще и о том, что нам не надо отбрасывать тот фактор, что Российская Федерация сейчас имеет значительную поддержку среди населения тех или иных стран, так как появился фактор, которого не было у Советского Союза. Речь идет о так называемой русскоязычной диаспору. В Германии люди, которые являются выходцами или близкими к этому кругу лиц, составляют около 10% населения - это значительное количество.

Когда-то делали исследование и обнаружили, что есть подразделения Бундесвера, в которых 25% - выходцы из бывшего Советского Союза. Мало того, они общались исключительно на русском языке. Это напугало руководство, и они вынуждены были разбрасывать этих людей по разным подразделениям.

Кроме того, РФ задействует такой интересный момент, как использование мигрантов. Причем эти нашествия шли из тех стран, где есть какие-то условные российские интересы: Сирия, Ливия, страны Северной Африки. То есть в странах, которыми интересуется Россия, создаются проблемы. Россияне даже пытаются помогать, чтобы эти потоки мигрантов оказались в Европе, которая захлебывается от этой проблемы.

Сейчас мы видим, что аналогичная ситуация создана на границе с США, и она появилась не вдруг. Так называемые пешие колонны сформировались в тех странах Латинской Америки, где мощное влияние именно Российской Федерации. Не исключено, что ситуация, которая возникла сейчас в Венесуэле - это один из факторов, который будет провоцировать граждан этой страны так же прорваться в США и таким образом создавать там проблемы. Это один из фактов, которые РФ использует для дестабилизации Запада.

- А в каких странах Латинской Америки наиболее сильное российское влияние?

- Я бы сказал, что это Венесуэла, Куба, хотя она уже весь свой ресурс отдала, а еще - Никарагуа, Боливия и Гондурас. Это бедные страны, там достаточно мощные левые настроения, которые финансово подогреваются со стороны Российской Федерации: они просто предлагают людям легкий выход из положения в виде США, которые расположены рядом, и там все очень хорошо.

Касаемо русскоязычной диаспоры, то в качестве примера можно привести Израиль, где значительная часть населения является русскоязычной. И влияние России никто не отрицает. РФ якобы была на стороне арабов и палестинцев, а параллельно с этим находила возможность влиять на ту часть населения, которая прибыла в Израиль после 90-го года и находится под влиянием Москвы. Таким образом она внесла разлад в политическую структуру Израиля. А разъединение общества очень опасно для Израиля, оно угрожает самому существованию этого государства. Россия делает все возможное по всем фронтам, используя одни и те же методы, но с разным подходом, в очень многих странах мира.

- Какие главные вызовы, учитывая все это, вы бы обозначили для Украины на этот год?

- Разумеется, нам надо пережить выборы. Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, а любой политик, который выиграет, вынужден будет считаться с фактором, которого еще не было в новейшей украинской истории. Это комбатанты - лица, принимавшие участие в боевых действиях, которые имеют этот опыт и собственное видение развития страны. Они не позволят курса на кардинальные изменения в стране. Например, немедленный визит нового президента в Москву, переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР или привлечение таких, как Медведчук, к высшим политическим должностям, может обойтись слишком дорого.

Виктор Ягун в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- ОРДЛО - все же существенный рычаг воздействия. Чего стоит остерегаться?

- В Молдове проблема Приднестровья существует уже более четверти века. Но она не имеет того влияния, которое Россия, возможно, хотела бы иметь. Она допустила ту же ошибку, что и в Украине: граждан, у которых была возможность политически влиять на жизнь страны в нужном Москве русле, просто отрезали от политической жизни государства. И все пошло в противоположном от нужного Кремлю направления.

Так же и с Украиной: пророссийски настроенное население отрезано от возможности сейчас влиять на украинскую политику. Россия понимает, что этот фактор значительно уменьшил ее влияние на украинскую политику. И если с Крымом понятна ситуация, то по ОРДЛО они понимают - это территория должна не просто войти в состав Украины, но и оказывать значительное влияние на украинскую политику. Это, собственно, единственная возможность вернуть голоса для пророссийских политиков в Украине, увеличить количество пророссийского избирательного электората и, таким образом, влиять на будущее Украины.

- Но в менталитете русских и украинцев есть интересное отличие. Россия, как империя, мыслит категориями территории, она не понимает, как можно в принципе отказываться от расширения площади владений. Украине такое мышление присуще куда меньше, это дает нам преимущество?

- Да, еще какое. Я не раз общался со многими политиками, которые говорили, что понимают - значительная часть этнического украинского населения живет в России. И в идеале, после распада Российской империи Украина имеет право взять ее под свое крыло. Это, в первую очередь, Северная Слобожанщина, Кубань. Но я не уверен, что мы готовы к тому, чтобы справиться с населением, пропитанным имперским духом. Вопрос: нужно ли нам это? Думаю, что это не так. Украине сейчас нужно становиться центром, показывать пример и именно так притягивать к себе это население.