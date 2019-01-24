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Кремль показал скандальную ракету, вызвавшую конфликт с США: фото, видео и реакция Запада

четверг, 24 января 2019, 10:15

Минобороны России показало ракету 9М729 и модифицированную версию пусковой установки для нее, которые США считает нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает издание РБК.

23 января представители Минобороны и МИД России продемонстрировали иностранным военным атташе ракету наземного базирования 9М729 с пусковой установкой "Искандер-М". Эту ракету в Вашингтоне считают нарушающей ДРСМД и требуют уничтожить. Если этого не произойдет, США выйдут из договора.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а затем начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заверили, что ракета не нарушает требования договора, который был заключен СССР и США в 1987 году и запрещает производство и испытание ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

9М729 является усовершенствованной версией ракеты 9М728, модернизировав которую российские военные повысили мощность боевой части, рассказал Матвеевский. По его словам, из-за того, что ракета стала длиннее на 53 см, для нее разработали специализированный вариант самоходной пусковой установки, на которой размещается четыре ракеты 9М729, а не две 9М728, как на старой версии установки. Новая модификация, как и предыдущая, снаряжается боеголовкой и заправляется топливом исключительно в заводских условиях, добавил он.

"Изменение массы топлива в войсках невозможно. В войсках производится только хранение ракет и проведение регламентных работ. Максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась по сравнению с предыдущей моделью на 10 км и составляет 480 км. Она была подтверждена в ходе учений "Запад-2017", - сказал генерал-лейтенант.

Как утверждал в ноябре 2018 года директор национальной разведки США Дэниел Коутс, Россия уже к 2015 году провела летные испытания, произвела и развернула ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД.

По его словам, 9М729 испытывалась на запрещенные ДРСМД дистанции при пусках как со стационарной наземной установки, так и с мобильной. Первое разрешено договором, если испытываемая ракета предназначена для морского или воздушного развертывания, второе является прямым нарушением договора.

Представители США также указывали, что ракета испытывалась в том числе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Матвеевский сообщил, что с 2008 года по 2014-й на этом полигоне российские военные провели более 100 пусков ракет различного назначения, но дальность их полета не превышала 500 км.

"При этом все пуски ракет класса "земля - земля" проводились на дальность, не превышающую ограниченную договором. Исключения составляют только пуски ракет - средств стратегического назначения, уведомления о которых направлялись США", - заключил генерал-лейтенант.

По информации издания ZN,UA, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Россия должна быть готова к более полной открытости во всем, что касается спорной крылатой ракеты под индексом 9М729.

А посольство США, в с вою очередь, назвало проведенный Минобороны РФ брифинг по ракете 9М729 "видимостью транспарентности".

Как сообщал "Апостроф", решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности есть окончательным и не является приглашением к диалогу.

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