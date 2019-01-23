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​США приняли окончательное решение по ракетному договору с Россией: реакция Кремля

среда, 23 января 2019, 10:54

Решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности есть окончательным и не является приглашением к диалогу.

Об этом США уведомили Россию по дипканалам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передают РИА "Новости".

"Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным", - заявил Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря 2018 года в НАТО предупредили России о последней возможности снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

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