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Украину предупредили об отчаянной тактике Путина в Приднестровье

вторник, 29 января 2019, 06:31

России интересно Приднистровье, чтобы иметь влияние на Украину.

Об этом в интервью "Апостроф" рассказала исполнительный директор молдавской Ассоциации внешней политики (APE) Виктория Букэтару.

"Россия сейчас не имеет финансовой возможности продолжать поддерживать Приднестровье в той мере, в какой это делала до сих пор. Думаю, это самый важный элемент. Но Приднестровье не только позволяет России влиять на Молдову – этот анклав был специально сформирован, чтобы влиять на Украину и регион в целом. России Молдова неинтересна – ей интересна Украина. Это было понятно с самого начала", - заявила она.

Также Букэтару пояснила дальнейшие действия Кремля.

"Поэтому я думаю, что даже если у России нет возможности предоставлять финансовую помощь Приднестровью, они будут и дальше поддерживать этот режим и ситуацию. Потому что проблема Приднестровья для них является одним из самых мощных инструментов поддержания нестабильности в регионе", - отметила исполнительный директор молдавской APE.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт".

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