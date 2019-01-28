Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

На 24 февраля в Молдове намечены парламентские выборы. Их наиболее вероятным победителем является нынешняя правящая Демократическая партия. И хотя на словах молдавские власти уже привычно проевропейские, эксперты говорят о серьезных вызовах для демократии в стране. О ситуации в Молдове перед выборами и проблемах приднестровского урегулирования "Апостроф" пообщался с исполнительным директором молдавской Ассоциации внешней политики (APE) ВИКТОРИЕЙ БУКЭТАРУ.

- Как вы можете описать политическую ситуацию в Молдове за месяц до парламентских выборов?

- Она была ясна еще за год до выборов. Есть несколько формирований, которые будут участвовать в выборах. Я бы их поделила на три группы.

Во-первых, это партии, которые сейчас у власти и продвигают проевропейский вектор, но лишь официально. К сожалению, результаты реформ не видны. Также доклады наших европейских партнеров не показывают, что проевропейский выбор осуществляется на практике. Я говорю о Демократической партии и до недавних пор Либеральной партии, которая была в коалиции с демократами.

Второй политический спектр – это проевропейская оппозиция: Майя Санду из PAS (партия "Действие и солидарность", – "Апостроф") и Андрей Нэстасе из "Платформа DA", которые объединились в блок ACUM. Они делают большой акцент на такие концепты как верховенство права, прозрачность, борьба с коррупцией.

И третий спектр представляет Партия социалистов, которые имеют очень большой рейтинг и продвигают проевразийскую внутреннюю и внешнюю политику.

- Вы ожидаете, что нынешняя правящая партия останется у власти?

- Представители власти сделали ряд шагов, которые не приветствовало европейское сообщество: в частности, теперь выборы пройдут по смешанной системе. Венецианская комиссия рекомендовала отказаться от планов перейти к этой системе перед выборами, тем не менее, это было сделано. И сейчас правящая партия, чтобы получить как можно больше голосов, использует административный ресурс.

Есть и определенные действия, доказать которые невозможно, но, по слухам, исходящие от Демократической партии. Например, появление независимого кандидата по имени Андрей Настас в списке избирательного округа, на котором баллотируется Андрей Нэстасе. Он также адвокат, но получил свою лицензию всего за три дня до регистрации кандидатом. Мало кто поверит, что это совпадение. Подобный трюк использовали и на парламентских выборах в 2014 году.

- Как вы можете охарактеризовать общественные настроения накануне выборов? Есть ли усталость от политики?

- Настроения граждан очень разные. Есть те, кто говорят, что устали от политики, их это больше не интересует, потому что политическая жизнь в Молдове и все эти события очень сильно влияют на их жизнь. Например, когда наша Ассоциация внешней политики проводила тренинги по антидискриминации в регионах, одним из выявленных критериев был политический. Если ты не член правящей партии, тебе сложнее продержаться на работе или иметь возможности для повышения.

Очень многие жалуются и на то, что им запрещают говорить о том, что происходит в государственных учреждениях. И мы видим, что люди начинают боятся. Раньше свобода слова была большей, а сейчас люди стараются не говорить о своих политических предпочтениях, чтобы избежать проблем.

Также мы видим определенный раскол в обществе: есть граждане, которые поддерживают проевропейский вектор, и есть половина населения, которая больше склонна поддерживать проевразийский вектор. Как я уже говорила, Партия социалистов имеет довольно высокий рейтинг.

И это является проблемой. Но не только общества, а и политических акторов, потому что им крайне выгодно поддерживать раскол в обществе. Если раньше этот раскол был обусловлен геополитическими предпочтениями, то сейчас мы можем с уверенностью говорить, что он поддерживается некоторыми политическими партиями.

- Есть ли риск прихода социалистов к власти на ближайших выборах?

- Я не думаю, что они будут иметь большинство. Не знаю, можем ли мы даже сейчас говорить о том, что выборы будут свободные и честные. Также я не верю, что Демократическая партия позволит Партии социалистов получить большинство. Думаю, они сделают все возможное, чтобы этого не случилось. Уже сейчас, анализируя происходящее, мы должны поставить под вопрос прозрачность этих выборов.

Члены Социалистической партии Молдовы проводят митинг в центре Кишинева Фото: GettyImages

- Это как раз то, о чем говорит проевропейская оппозиция. И что делать в этой ситуации?

- Это сложный вопрос, и его обсуждают уже очень долго. Даже посол ЕС в Молдове Петер Михалко сказал, что эти выборы будут тестом демократии для Молдовы. Уже сейчас выявляются определенные нарушения. Поэтому, как я сказала раньше, очень тяжело говорить о свободных и честных выборах. У меня, к сожалению, нет ответа на вопрос, что с этим делать. Решение об отмене результатов местных выборов не изменили даже под давлением международного сообщества…

- Вы прогнозируете, что Демократическая партия останется у власти. Значит, изменений во внешней политике ожидать не стоит?

- Победа Демократической партии случится, если не будет какой-то бурной реакции от граждан. Во-вторых, она зависит от того, какие методы будут использованы для кражи голосов. Есть пример 2009 года, когда в результате "Революции 7 апреля" сменился режим. Поэтому сложно с уверенностью предсказывать результат.

Однако если посмотреть на то, что происходит сейчас, то да, мы можем говорить о победе Демократической партии, но также о хорошем результате Партии социалистов.

Изменение внешней политики не в интересах любой партии. Все понимают, что лишь Евросоюз может помочь Молдове, в том числе с финансовой точки зрения. Риторика Демократической партии насчет России достаточно агрессивна, и я не думаю, что в ближайшем будущем эта тактика изменится. Они будут и дальше продвигать проевропейские меседжи.

- В чем выражается декларативность этой проевропейской политики?

- Реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации, не были доведены до конца. Если прочитать доклады ЕС, то увидим, что отмечается кризис демократии в плане свободы слова и свободы медиа, верховенства права, судебной системы. Мы видим концентрацию власти. Каждую неделю [председатель Демократической партии] господин Плахотнюк в определенный день объявляет на пресс-конференции о реформах или политике государства. Это один из важных аргументов о том, что не правительство является генератором политик и реформ, а определенная партия и определенный человек.

- Чего вы ожидаете дальше от политики в отношении Приднестровья?

- Это очень сложный вопрос. Точно могу сказать, что Приднестровье – это тест для России: они проверяют, что можно сделать и как это будет работать в других местах. Сценарий Приднестровья был использован и на Донбассе, и в Крыму, и так далее. Все эксперты считают, что шаги в рамках переговоров с Приднестровьем должны быть очень хорошо обдуманы.

В Молдове со стороны политических акторов нет четкости о том, как они видят разрешение Приднестровского конфликта – есть определенный вакуум. Президент продвигает одну политику, а правительство имеет совсем другую. Поэтому нет общего виденья, какой должна быть стратегия разрешения конфликта. Это одна из самых больших проблем для Молдовы. Это первое.

Городской совет в Тирасполе Фото: GettyImages

Во-вторых, процесс переговоров в формате "5+2" (в нем участвуют Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, США, ЕС, Россия и Украина, - "Апостроф"), по моему мнению, является нефункциональным. Украина и Россия в нем медиаторы, и сложно понять, как воюющие между собой страны могут сотрудничать в этом формате, чтобы выявить какие-то возможности для разрешения приднестровского конфликта.

В-третьих, Молдова подала резолюцию в Генассамблею ООН о выведении российских войск из Приднестровья. То есть, с одной стороны, Россия является медиатором в Приднестровском конфликте, а с другой – агрессором в том же конфликте. Это противоречие и определяет невозможность разрешения конфликта. Если его не устранить, разрешить конфликт будет очень сложно. Я не думаю, что это случится в ближайшем будущем. Это не в интересах ни одного актора. Потому что Приднестровский регион является буферной и неконтролируемой зоной, где можно решать многие проблемы, которые невозможно разрешить там, где действует верховенство права и есть правовые рамки.

В то же время, мы должны понимать, что это очень бедный регион, где осталось очень мало людей. В будущем нужно будет обсудить и демографический вопрос.

- Одно из мнений состоит в том, что нынешняя стратегия малых шагов интеграции Приднестровья – то есть практические меры – идет на пользу. Во-первых, потому что улучшается жизнь жителей Приднестровья. Во-вторых, потому что это действительно повышает взаимосвязанность Приднестровья с остальной Молдовой. Вы с этим согласны? Или все-таки эта стратегия имитирует мирный процесс?

- Вы практически высказали мнение правительства. Это официальное мнение, что малые шаги помогают. Однако если посмотреть на мнения экспертного сообщества, то многие говорят, что много малых шагов – Венские протоколы – не были до конца обдуманы и содержат элемент снижения суверенитета. Поэтому сложно прийти к однозначному мнению, что это хороший подход. Однако нужно посмотреть, каким будет влияние этих шагов через какое-то время.

Один из важнейших факторов состоит в отсутствии определенности. Например, фермеры из Молдовы уже могут обрабатывать свои земли в Приднестровском регионе, но эти земли им дали в аренду на 20 лет. Хотя это их земли, они – собственники. А что будет по прошествии 20 лет? В каждом одобренном документе приднестровские власти оставили элемент, который позволяет им сделать шаг назад.

- Украина и Молдова осуществляют разные стратегии политики в отношении оккупированных территорий. В частности, в плане переговоров с "властями" оккупированного региона. Целесообразно ли здесь вообще проводить параллели? Кажется ли вам подход Кишинева оправданным?

- У Киева есть возможность анализировать другие конфликты и построить свою стратегию. В Молдове это невозможно – нельзя просто взять и перестать общаться с Левым берегом. У нас была определенная политика в течении 25 лет, были подписаны определенные документы – их очень много, больше ста. Их все равно нужно соблюдать. Приднестровский регион уже был идентифицирован как участник переговоров в формате "5+2".

Важно, что приносит диалог, как ты его строишь, какая у тебя стратегия. Многие говорят о том, что молдавское правительство делает очень много уступок Приднестровью.

Но Украина имеет возможность выбрать путь и больше возможностей, чтобы решить, как строить диалог. Есть определенная помощь со стороны США и ЕС – то, чего у нас не было в начале конфликта. И все знают, что агрессор – Россия, и значит, она должна отвечать. А вот поедете в Приднестровье – вам расскажут, что это независимое государство и отдельный народ. Под этим предлогом идет построение государственности.

Билборд в Тирасполе Фото: newsmaker.md

- Правдиво ли мнение, что так называемое правительство Красносельского в последнее время принимает некоторые решения без оглядки на Москву, то есть имеет некоторую самостоятельность?

- Нет, не думаю, что есть эта самостоятельность. Просто определенные вопросы России неинтересны, и они не хотят на это тратить время. И у Красносельского появляется возможность самому принимать решения. Но все важные решения принимает Москва.

- В чем, по-вашему, сейчас состоит главный интерес России в связи с Приднестровьем?

- Россия сейчас не имеет финансовой возможности продолжать поддерживать Приднестровье в той мере, в какой это делала до сих пор. Думаю, это самый важный элемент. Но Приднестровье не только позволяет России влиять на Молдову – этот анклав был специально сформирован, чтобы влиять на Украину и регион в целом. России Молдова неинтересна – ей интересна Украина. Это было понятно с самого начала. Поэтому я думаю, что даже если у России нет возможности предоставлять финансовую помощь Приднестровью, они будут и дальше поддерживать этот режим и ситуацию. Потому что проблема Приднестровья для них является одним из самых мощных инструментов поддержания нестабильности в регионе.