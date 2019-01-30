Стало известно о шикарных "подарках от бабушек" украинским топ-чиновникам: фото и видео

Журналисты провели расследование состояния, задекларированных известными украинскими чиновниками как "подарки от родственников".

Об этом говорится в сюжете Антона Столярова для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Так, начальнику управления развития транспортной инфраструктуры КГГА Денису Сухов в июне 2018 мать подарила квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. Согласно объяснения самого Дениса Ивановича, такой подарок он получил в честь своего 33-летия. Его стоимость составляет около 1,7 млн гривен.

В 2017-м мать чиновника КГГА также заняла сыну 900 тыс. гривен, которые он потратил на покупку автомобиля Subaru Forester. В том же году чиновник получил почти 5 млн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной.

Более 4 млн подаренной наличных задекларировал осенью 2018 года начальник налоговой Деснянского района города Киева Олег Белецкий. По версии налоговика, такой презент ему сделал отец - отблагодарил за четверых внуков.

Игорь Белецкий также провел 13 лет на государственной службе - работал в налоговой милиции, аппарате Верховной Рады и органах прокуратуры. Во времена Януковича он занимал должность заместителя прокурора Львовской области. А в 2014 году был освобожден по закону о люстрации.

По версии Белецкого-младшего, подаренные средства отец накопил благодаря сбережениям с 90-х годов и продажи недвижимости.

"За время работы Игоря Белецкого во Львове его жена с нулевыми доходами обзавелась там 180-метровым домом и тремя квартирами общей площадью 243 "квадрата". Одна из этих квартир сначала была предоставлена прокурору в качестве служебного жилья, а затем - приватизирована.

Но какую именно недвижимость продал отец, чтобы подарить сыну 4 млн - так и не понятно, ведь вся описанная коллекция жилья до сих пор остается в собственности семьи чиновников", - говорится в сюжете.

Ежегодно изобилуют подарками и декларации начальницы управления ГФС города Киева Оксаны Нечепорук. В 2015 году ее бывший муж Максим Мухин получил в подарок от своего отца-пенсионера 5,7 млн гривен и половину 150-метровой квартиры в доме бизнес-класса на Дегтяревской, 25-А.

Другая половина квартиры изначально была записана на 80-летнего отца самой Нечепорук Анатолия Кулешова. В 2016 году бывший муж передарил ей свою долю апартаментов. А в 2018-м они с отцом продали эту квартиру за 4 млн гривен, и отец сразу же подарил дочери свою половину вырученных средств. Так за несколько лет вся квартира была подарена чиновницы, наконец - в виде наличных.

По словам юриста, "Центра противодействия коррупции" Елены Щербань, на самом деле формулировка "подарок" может использоваться самыми госслужащими как лазейка для легализации коррупционных доходов. Законность происхождения этих средств должно было проверять Национальное агентство по предупреждению коррупции, и на практике это происходит слишком избирательно.

Согласно информации с сайта "Декларации", в течение 2018 года государственные служащие подали 3560 сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. В них они указали подарков на сумму около 1,3 млрд гривен.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год.