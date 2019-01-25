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Квартиры в Британии и миллионная зарплата: Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах

пятница, 25 января 2019, 17:02

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, из недвижимости у Зеленского есть жилой дом площадью 353,5 кв. м, земельный участок 1200 кв. м в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области, квартиры в Киеве площадью 254,5 кв. м, 198,6 кв. м, 131,9 кв. м, в Великобритании две квартиры площадью 91,9 кв. м, парковочные места. Жена Зеленского владеет квартирами и парковочным местом в Ялте, Киеве, нежилыми помещениями в Киеве. На третьих лиц зарегистрированы две киевские квартиры площадью 269,7 кв. м, парковочные места.

Из транспортных средств Зеленский имеет автомобиль марки Land Rover 2016 года регистрации, а его жена Елена – авто марки Mercedes-Benz S 500 4 Matic 2014 года. Кроме того, на шоумена и его жену задекларированы часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

Семья Зеленских имеет долговые ценные бумаги, акции компании, которые прописаны на Кипре, Британских Виргинских Островах. Корпоративные права в компаниях "Киноквартал", "Студия квартал-95", "Зелари фиш", "Продюсерский центр "Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Инвест анима", "Гауди студио" и "Квартал-концерт" различной стоимостью.

Кроме того, в собственности Владимира Зеленского юридически оформлены фирмы с пропиской в Украине, Италии, Кипре, Белизе и Британских Виргинских островах.

Из нематериальных активов у него есть патенты, знаки для товаров и услуг.

Владимир Зеленский получил в 2017 году зарплату в размере 1 586 473 грн, гонорары и роялти в незначительных размерах, страховые выплаты в сумме 252 310 грн, доходы от предпринимательской деятельности в размере 4 347 019 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 1 211 676 грн, проценты – 609 165 грн.

Средства, размещенные на счетах латвийского и украинского филиалах "ПриватБанка", составляют 433 779 долл. и 64122 грн, банка OTP - 1053871 грн, 115 евро, 8608 долл., банка "Глобус" - 69102 грн. Наличности - 285 тыс. долл., 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил, почему новогоднее поздравление президента Петра Порошенко на канале "1+1" вышло позже, чем его собственное.

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