Лакомый кусочек: российский оппозиционер высказался о "справедливом" захвате Крыма и вине Украины

Подавляющее большинство россиян считают, что Крым принадлежит РФ не по закону, а "по справедливости".

Об этом сообщает ресурс LB.ua, ссылаясь на слова российского оппозиционного политика, президента Фонда "Перспектива" Леонида Гозмана.

"Понимаете, Крым у вас просто "плохо лежал". И они забрали то, что плохо лежало. Кроме того, надо понимать, что Крым – это совершенно особая ситуация. История Крыма, особенно на протяжении последних десятилетий, привела к тому, что для подавляющего большинства жителей России (подчеркиваю: для подавляющего!), Крым – это российская земля. Понимаете, не по закону, а "по справедливости"", - сказал он.

Также он пояснил свои слова о законе и "справедливости".

"Один из наших известных сценаристов сказал такую фразу, что захват Крыма – это незаконно, но справедливо. Ощущение, что аннексия Крыма – это справедливо, охватило многих людей. Я думаю, что одна из причин того, что аннексия Крыма прошла так легко – это, во многом, ответственность еще и украинских руководителей, начиная с Кучмы. Дело в том, что никто, в том числе и Ющенко, на которого возлагались такие надежды, не занимался Крымом. Насколько я могу судить, полуостров фактически был отдан бандитам, криминалу, который там хозяйничал. Что при Кравчуке, при Кучме, при Ющенко – все было одно и то же", - заявил Гозман.

По его словам, это был совершенный совок под властью бандитов.

"И руководители вашего государства не сделали ничего для изменения ситуации, формирования у жителей Крыма украинской национальной идентичности. Не делали ничего такого, чтобы крымчане чувствовали, что они живут в Украине, а не в России, и что это хорошо для них, что они живут в Украине. Это никак не оправдывает нашей аннексии Крыма, но такая ситуация позволила сделать аннексию более легкой. Крым изначально был лакомым кусочком. Когда он был аннексирован (хоть и неудобно говорить такое о своей стране), то у нас по этому поводу был настоящий праздник", - резюмировал российский политик.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму на улице на стенде для объявлений вывесили листовку-"крик души".