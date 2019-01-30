Будь проклята, весна 2014: в сети показали крик отчаяния в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму на улице на стенде для объявлений вывесили листовку-"крик души".

Об этом сообщает пользователь сети Эльзара Абдураманова на своей странице в Facebook.

Листовку разместили на доске в центре города Саки в среду, 30 января. На ней написали: "Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь ты проклята, весна 2014!".

Пользователи сети прокомментировали объявление.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму "правительство" в социальных сетях объяснило жителям, почему в городе Севастополь плохие дороги. Также в сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором. А ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя.