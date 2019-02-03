В России озвучили опасный сценарий Путина для удержания власти

Чтобы удержать власть в своих руках президент России Владимир Путин готов идти на новые преступления.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"При исключительно низком рейтинге сейчас – он достигает исторически минимальных уровней – Путину необходимо что-то делать, чтобы продолжать удерживать власть. А он будет ее удерживать по одной простой причине: единственная суть существования режима Путина для его членов – это совершать преступления и уходить от ответственности. Для этого им необходимо удерживать незаконно узурпированную власть", - объясняет он.

По его мнению, российский лидер ни перед чем не остановиться.

"Спектр возможностей у Путина очень широк. Чтобы понять, что возможно, нужно мысленно перенестись в 2013 год и спросить себя, готов ли ты был тогда полностью отмести как сумасшествие все предположения о том, что на самом деле случилось в течение последующих пяти лет. Тогда Путин сменил повестку дня, аннексировал Крым, начал говорить вещи, списанные, как по кальке, с речей Гитлера – про историческую справедливость, "Новороссию" и защиту русского народа; развязал войну и устроил пропаганду по российскому телевидению, зомбирующую покруче, чем когда-то удавалось Геббельсу", - говорит политик.

И для начала, по словам Рабиновича, Путин может попробовать повлиять на рейтинги.

"В 2013 году, когда цена на нефть составляла $110 за баррель и на мировых рынках была замечательная конъюнктура цен на товары, которые экспортирует Россия, экономика России скатывалась в рецессию, совершенно очевидно имея негативную динамику от квартала к кварталу. Рейтинг Путина на тот момент падал, как камень. И при этом он не хотел отвечать перед народом за свои преступления и неумение руководить страной и экономикой", - приводит пример он.

Подробнее о недовольстве россиян политикой Кремля, читайте в материале "Апострофа": Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть.