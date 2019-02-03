Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

В России растет недовольство ситуацией в стране. Согласно последнему опросу "Левада-центра", 45% россиян считают, что страна движется по неверному пути – это наибольший процент за последние 12 лет. Ранее был зафиксирован рекордно-низкий рейтинг Владимира Путина. О значении этих социологических мнений и возможных попытках режима Путина исправить для себя ситуацию "Апострофу" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

В России сейчас жестко авторитарный или даже тоталитарный режим. И в этих условиях общественное мнение имеет очень условное значение. Если от этих цифр полностью не отказываться, констатируя, что нормальной социологии при таком режиме быть не может, то, пытаясь представить правильный или хотя бы скорректированный результат опроса, все цифры следует изменить в ту или иную сторону в полтора-два раза. То есть рейтинг Путина на самом деле в полтора-два раза ниже, чем показывает социология. И, наоборот, людей, которые не одобряют, куда идет страна, скорее всего, в полтора-два раза больше.

Чтобы понять, как это работает, нужно мысленно вернуться в какой-то период советской истории и попытаться задать себе вопрос, возможны ли были тогда репрезентативные результаты опросов. Например, во времена "красного террора" это были бы одни результаты, во времена НЭПа – другие, а во времена Большого террора – еще другие, и так далее. Соответственно, мы сейчас находимся в каком-то очередном витке более чем столетнего периода падения в пропасть. Наверное, эти рейтинги можно интерпретировать только с большой корректировкой.

Естественно, Путин может попробовать повлиять на рейтинги. В 2013 году, когда цена на нефть составляла $110 за баррель и на мировых рынках была замечательная конъюнктура цен на товары, которые экспортирует Россия, экономика России скатывалась в рецессию, совершенно очевидно имея негативную динамику от квартала к кварталу. Рейтинг Путина на тот момент падал, как камень. И при этом он не хотел отвечать перед народом за свои преступления и неумение руководить страной и экономикой.

Читайте: Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Тогда Путин сменил повестку дня, аннексировал Крым, начал говорить вещи, списанные, как по кальке, с речей Гитлера – про историческую справедливость, "Новороссию" и защиту русского народа; развязал войну и устроил пропаганду по российскому телевидению, зомбирующую покруче, чем когда-то удавалось Геббельсу.

При исключительно низком рейтинге сейчас – он достигает исторически минимальных уровней – Путину необходимо что-то делать, чтобы продолжать удерживать власть. А он будет ее удерживать по одной простой причине: единственная суть существования режима Путина для его членов – это совершать преступления и уходить от ответственности. Для этого им необходимо удерживать незаконно узурпированную власть. Соответственно, надо что-то делать с рейтингами.

Спектр возможностей у Путина очень широк. Чтобы понять, что возможно, нужно мысленно перенестись в 2013 год и спросить себя, готов ли ты был тогда полностью отмести как сумасшествие все предположения о том, что на самом деле случилось в течение последующих пяти лет.