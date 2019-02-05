Стало известно, как сирийских "ихтамнетов" Путина кинули в России

Российские военкоматы не хотят признавать служивших в Сирии россиян, включая погибших в этой стране, ветеранами боевых действий.

Об этом сообщает издание "Медуза".

В частности, такой статус военкомат Владимирской области не хотел присваивать Андрею Пыленку, погибшему при крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии в марте 2018 года. Вдова Пыленка смогла лишь через суд подтвердить, что ее муж являлся участником боевых действий и получить соответствующую прибавку к пенсии по потере кормильца.

"Помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, представлявший интересы вдовы Пыленка, сообщил, что отказ военкоматов признавать воевавших в Сирии ветеранами боевых действий - распространенная практика. При этом он подчеркнул, что добиться восстановления прав удается через суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", президенту России Владимиру Путину отправляют письма россияне, которые находятся в колониях и СИЗО в Украине за участие в войне на Донбассе. Они просят обменять их на удерживаемых в РФ украинцев, однако власть страны игнорирует их просьбы.