Родина бросит тебя, сынок: стало известно о письмах российских боевиков из украинских СИЗО Путину

Президенту России Владимиру Путину отправляют письма россияне, которые находятся в колониях и СИЗО в Украине за участие в войне на Донбассе. Они просят обменять их на удерживаемых в РФ украинцев.

Об этом сообщают росСМИ.

Россияне в письмах пишут, что за время пребывания в украинских тюрьмах у них ухудшилось здоровье. Также отмечают, что медицинскую помощь им не предоставляют.

"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса относительно моего перевода в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, которые находятся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, которые находятся в тюрьмах Украины, к себе на родину", - пишет в своем письме россиянин.

Однако власти РФ игнорируют просьбы своих граждан. Всего подобных писем президенту написали двадцать один гражданин и одна гражданка России.

Отмечается, что письма были написаны еще в августе 2018 года - их сразу передали российской стороне по дипломатическим каналам. Однако никакого ответа на просьбу Россия не дали, никто так и не заинтересовался их судьбой, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, также никто не связался с их родственниками.

Как подчеркивает издание, речь не идет о степени их вины, лишь о том, что Украина готова их обменять. "Так что важнее для России - продолжать мучить Сенцова, Балуха, сажать Гриба, то есть наказывать, наказывать, наказывать – или вызволить наших граждан?", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона неоднократно предлагала России обменяться пленными в странах гражданами. Но власти РФ не отступают.

Как сообщал "Апостроф", украинские власти заявили, что готовы обменять 66 осужденных боевиков на 19 заключенных, которые удерживают в так называемых ДНР и ЛНР.