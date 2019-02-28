Путин засветился перед камерами с новым оружием: фото и видео

Президент России Владимир Путин перед заседанием коллегии МВД осмотрел образцы нового вооружения.

Об сообщают росСМИ.

На импровизированной выставке в здании МВД в Москве (Россия) Путин осмотрел образцы нового российского вооружения. Отмечают, что президента заинтересовал электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до 6 метров.

Также Путин оценил пистолет "Удав", примерив, как он лежит в руке и сколько патронов в его обойме. Несколько раз подержав его, глава РФ постучал по столу и одобрительно кивнул.

В сети опубликовали видео с выставки, а также пользователи прокомментировали событие.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны, россияне как мученики попадут в рай.