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Путин попугал мир новым оружием: фото

среда, 20 февраля 2019, 13:03

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России новой гиперзвуковой ракеты, предназначенной для уничтожения морских и наземных целей.

Об этом он рассказал во время послания Федеральному собранию 20 февраля.

"В запланированные сроки безусловно будет завершена гиперзвуковая ракета "Циркон" со скоростью полетов более 9 махов на дальность свыше 1000 километров, способная поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - сказал он.

Также глава Кремля заявил, что весной этого года будет спущена на воду первая подводная лодка - носитель беспилотного комплекса "Посейдон".

"Все наши действия носят ответный, а значит, оборонительный характер. Наши партнёры в США продолжают свою ошибочную и разрушительную политику. Но это не нам решать", - сказал Путин.

Также он предложил США "посчитать дальность и скорость российских систем оружия".

"Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны", - добавил президент РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России пригрозили Западу оружием "Судного дня".

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