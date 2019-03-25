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Украина предложила Путину жест доброй воли под выборы президента

понедельник, 25 марта 2019, 15:33

30 марта, перед выборами президента, Украина предложила России провести обмен пленными.

Об этом сообщает представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Тема моста в Станице Луганской, немедленного открытия "Золотого" и освобождения заложников - мы с Е. Марчуком (бывший Первый вице-премьер министр Украины - ред.) предлагаем провести увольнение 30 марта - станут темами обсуждений в Минске. И, конечно, важна позиция ОБСЕ. Достаточно глубоких беспокойств - стоит требовать от Москвы выполнения Минских соглашений", - написала она.

Также Геращенко уточнила, что 25 марта с участием представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука, состоялась видеоконференция с командующим объединенных сил Сергеем Наевым, который находится в Станице Луганской. Он сообщил о полной готовности украинской стороны начать реконструкцию моста, который оккупанты разбили в 2014 году, и полноценную работу в КПВВ "Золотой". Однако РФ не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины.

По данным издания "Интерфакс-Украина", провести обмен Украина предложила РФ по формуле 25 на 25.

"Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинский-политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратистов", - отметила Геращенко.

Как сообщал "Апостроф", пользователи сети обсуждали сообщение о плохих условиях содержания в Луганске граждан, которые были переданы боевикам ЛНР в процессе масштабного обмена пленными на Донбассе.

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