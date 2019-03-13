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Украина озвучила Кремлю формулу обмена: что предлагает Киев

среда, 13 марта 2019, 15:10

Украина готова в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на украинских пленных и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, удерживаемых на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, на очередном заседании ТКГ в Минске украинская сторона настаивает на разблокировании освобождения.

"Готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе", - написала политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети появилось трогательное видео в поддержку украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, которые находятся в плену уже 100 дней.

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