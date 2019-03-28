В Раде обвинили Гриценко в списании 919 "лишних" танков

Министр обороны Анатолий Гриценко за девять месяцев пребывания на своем посту перевел 919 танков Т-72 в статус избыточного имущества с последующей их реализацией на внешние рынки.

Об этом во время заседания заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах, член фракции партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник

"Такое количество - это втрое больше, чем сейчас на вооружении в ВСУ", - подчеркнул он.

Председатель ВСК также подчеркнул, что обнародованная аргументация Гриценко о переводе такого количества танков в статус избыточного имущества в связи с тем, что такие танки не были на вооружении в ВСУ и якобы не было возможности их обслуживать - не соответствует действительности.

"Мы обратились к Укроборонпрому, который опроверг утверждение, что танки Т-72 необслуживаемые и не стоят на вооружении в ВСУ", - сказал нардеп.

Винник также отметил, что именно министром Гриценко был создан в 2006 году департамент "избыточного имущества" в Министерстве обороны, с целью продажи военной техники Вооруженных Сил Украины.

"Создание департамента избыточного имущества - это был первый шаг к разрушению украинской армии", - добавил он.

По словам председателя ВСК, созданной схемой хищения имущества ВСУ успешно пользовались Тимошенко, Ехануров и Янукович.

Председатель ВСК отметил, что главным критерием, по которому имущество ВСУ получало статус "избыточного", был спрос на это имущество на внешних рынках. "Не было никаких критериев. Был критерий коммерции, был критерий коррупции и был критерий наличия спроса на определенное имущество ВСУ на внешних рынках", - добавил он.

Винник также отметил, что когда Гриценко говорит, что он не подписывал документов, то он лично раздавал доверенности на распродажу имущества.

"У нас есть весь реестр таких доверенностей, по всем операциям. Анатолий Степанович должен нести общую ответственность с теми лицами, которые должны быть привлечены к ответственности", - отметил народный депутат.

Винник также сообщил, что стоимость танков Т-72, которые были переведены в избыточное имущество, а в дальнейшем проданы, были оценены в 201 000 гривен.

"В избыточное имущество переводилась новая, качественная техника, которая относится ко второй категории", - добавил он.

Винник также сообщил, что было уничтожено много документации, которая помогла бы провести качественное расследование .С учетом этого, он сообщил, что ВСК обратилась к "Укроборонпрому" с требованием не уничтожать документы, которые важны сегодня для следствия.

"Чтобы выяснить и наказать виновных, которые привели к полному разоружению украинской армии и началу российской агрессии в 2014 году", - отметил Винник

В свою очередь заместитель Министра обороны Украины Игорь Павловский в своем выступлении отметил, что можно было бы сохранить тысячи человеческих жизней в начале российской агрессии, если бы в армии было вооружение, которое ранее было продано за границу.

"Те, кто сегодня пытается спрятаться от наших судов, от нашего народа, когда разворовывали Вооруженные силы, стали пособниками врага. Они нас сделали слабее, а нашего врага Российскую Федерацию - сделали сильнее", - отметил Павловский.