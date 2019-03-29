Источники рассказали о встрече с Коломойским скандального топ-чиновника ГПУ: интересный документ

Замглавы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ Константин Кулик встречался в Израиле с бизнесменом Игорем Коломойским.
Об этом сообщили источники "Апострофа".
13-17 марта Кулик отбыл с семьей в Израиль, проинформировав руководство ГПУ, что причина визита - лечение дочери. Соответствующий документ оказался в распоряжении "Апострофа".
Однако, по данным источников, Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Коломойским.
Позже на своей странице в Facebook Юрий Бирюков также подтвердил эту информацию, ссылаясь на свои источники.
"Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать таким образом экс-главу Нацбанка Гонтареву. Это имеет большое значение для Коломойского в рамках большой юридической войны вокруг "Привата". Как известно, в настоящее время ГПУ и администрация национализированного "ПриватБанка" ведет тяжбы в Европе по возвращению выведенных Коломойским из банка активов и рефинансирования", - считает Бирюков.
На подобные обвинения Бирюкова отреагировал и сам Игорь Валерьевич, который подтвердил, что действительно в эти дни находился в Израиле, однако никаких встреч с прокурором Куликом у него не было.
"Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает, это его личная инициатива", - сообщил Коломойский.
Впрочем, источники "Апострофа" твердят об обратном. И в данном случае Игорь Валерьевич может, как это часто бывало, сознательно отводить от себя стрелки.
Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Дело об отмывании миллиардов "семьи" Януковича: что стоит за подозрениями ГПУ.