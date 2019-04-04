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Сытник пытался "замять" дело о хищениях в армии - нардеп

четверг, 04 апреля 2019, 13:43

Народный депутат, член временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в армии Юрий Береза заявил, что неоднократно направлял запросы в НАБУ относительно фактов коррупции в оборонке, однако руководители антикоррупционного органа пытались эти дела "замять".

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на заявление депутата.

"С 2015 года я неоднократно обращался как председатель подкомитета по Министерству обороны к господину Сытнику, господину Матиосу о хищениях в Вооруженных силах Украины за весь период независимости. Я просто хочу сказать, что даже новейшие органы, кроме ГБР, на это внимания не обращали. И не просто не обращали, они даже пытались, все это услышав, это дело замять. Это касается в первую очередь господина Сытника", - заявил депутат.

Нардеп отметил, что для победителя президентских выборов приоритетным заданием должно стать переформатирование антикоррупционных органов по примеру стран Европы.

"Я ожидаю, что мы пойдем тем же путем, что и Польша, Чехия и все так называемые государства Варшавского договора, которые вошли в западный мир. Первые руководители антикоррупционных органов там все сидят, некоторые - и пожизненно. И это ожидает всех новейших руководителей, которые почему-то подумали, что они могут решать - что законно, а что незаконно, не обращаясь к закону, не обращая внимания на Конституцию и законы Украины", - добавил он.

Береза отметил, что комиссия планирует добиваться проведения прозрачного расследования по делам, связанным с хищениями в оборонке.

"Несмотря на прикрытие, "крышевание" наших партнеров, в том числе, со всеми горе-руководителями мы будем разбираться по закону".

25 февраля издание "Bihus.info" опубликовало расследование о схемах разворовывания в оборонном комплексе. Среди причастных к покрыванию сделок журналисты назвали и детективов НАБУ. Так, руководитель отдела НАБУ Калужинский был лично знаком с одним из подозреваемых, а его детективы имели неформальные отношения с бизнесменами, которые фигурируют в деле "Укроборонпрома".

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