Это удар по армии: Порошенко высказался по поводу расследования хищений в "Укроборонпроме"

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что если кому-либо в стране становится известно о преступных действиях тех или иных лиц, должностных лиц, то об этих фактах стоит сообщать в первую очередь правоохранительные органы сразу, а не ждать подходящего времени или искать выгодных площадок для сообщения.

"Если человек виновен, то бежать надо не на телевизионные шоу. И ждать надо не дать выборов. А надо идти в любой правоохранительный орган, в том числе в тех, которые абсолютно никак не зависят от Президента - НАБУ, САП, ГБР, Министерство внутренних дел...", - подчеркнул глава государства во время прямого эфира на радио НВ.

В то же время он выразил удивление, что расследования, которые ведутся относительно деятельности концерна "Укроборонпром" с 2016 года, появились только сейчас.

"Что вы ждали три года? Что вам еще нужно было и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам. Если мы говорим о деле, которое сейчас презентуется по энергетическому сектору - это дело 2015 года. Четыре года вы искали? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов. И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов. Безусловно, если бы эта утечка не состоялась, или за две недели, или за два года, я требую, чтобы у нас было абсолютно непредвзятое прозрачное расследование. И результаты расследования должны быть предоставлены обществу", - отметил Порошенко.

Он также выразил убеждение, что любое расследование, в том числе по "Укроборонпрома" - это удар по армии: "Подчеркиваю это. Это удар по сектору обороны и безопасности. Это удар по сотням тысяч людей, которые работают в оборонной промышленности страны, работают днем и ночью. И именно благодаря их труда у нас появились дроны, появились ракеты, в нас появились средства радиоэлектронной борьбы, у нас появилась высокоточное оружие и много других вещей ".

Порошенко также напомнил о презумпции невиновности, которая действует до тех пор, пока вина человека не будет доказана в суде.

"Я твердо подчеркиваю, что согласно Конституции Украины у нас обвинения должны звучать не только и не столько с экранов телевидения - это только для того, чтобы привлечь внимание. Поэтому я твердо настаиваю, что если у нас есть любые основания, доказанные правоохранительными органами - дело должно немедленно попасть в суд", - сказал президент.

"На суде должно быть как можно больше журналистов, активистов для того, чтобы представленные доказательства были проанализированы, суд примет решение и независимо от того, какую должность занимает, как бы близко к любому руководителю в государстве он находился - этот человек должен обязательно оказаться в тюрьме", - подчеркнул глава государства и отметил, что в случае отсутствия доказательств об этом должно быть информировано общество и прозвучать извинения.

"И вот на сегодняшний день я подчеркиваю, что наша армия находится под мощной информационной атакой. Я никоим образом не буду пытаться оправдать любого. И более того, моя реакция будет в том, что зависит от президентских полномочий - они будут уволены", - также добавил Порошенко.

В то же время он подчеркнул важность восстановления доверия к армии и оборонпрому.

"Что я сделал по этому поводу? Первое. Был назначен настоящий герой, первый заместитель командования Сил специальных операций, полковник Сергей Кривонос (на должность заместителя Секретаря СНБОУ - ред.), Который получил все полномочия от меня. Это была моя просьба и его условие, чтобы прозрачность в оборонном секторе была восстановлена", - сказал глава государства.

Также правительством, в том числе и по просьбе президента, было принято решение о прохождении руководством "Укроборонпрома" проверки на детекторе лжи и начата процедура аудита системы оборонпрому.

"Все же выяснится. Это делается совместно с нашими международными партнерами по НАТО. На сегодняшний день правительство также приняло решение о финансировании этого аудита. Идет полная проверка со Счетной палатой и Государственной аудиторской службой, привлечены общественные организации. Кто, если желает, просьба - принимайте в этом участие. Беспрецедентный уровень прозрачности", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил независимость правоохранительных органов в обеспечении эффективного и прозрачного расследования.

"Нет человека более заинтересованного, чем Петр Порошенко, чтобы как можно скорее завершить расследование. Кто виноват - отправить в тюрьму, кто не виноват - снять позиции. И здесь должны быть люди, которые пользуются наибольшим доверием", - резюмировал президент.