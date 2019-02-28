Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

25 февраля журналисты программы "Наші гроші" опубликовали на YouTube расследование о коррупционном скандале в оборонном секторе страны. Резонанс получился настолько серьезный, что фигурантам скандала пришлось оставить свои должности (правда, пока только временно), а практически все антикоррупционные органы Украины уже заявили, что проверят информацию, изложенную в расследовании. А проверять действительно есть что, ведь по версии журналистов, нити скандала тянуться в самые высокие кабинеты страны, вплоть до президента Петра Порошенко. Обрушит ли громкое журналистское расследование рейтинг действующего гаранта и способно ли повлиять на исход выборов, разбирался "Апостроф".

Что произошло

По информации журналистов, государственный концерн "Укроборонпром" закупал комплектующие для военной техники контрабандой из России. Посредниками в этой схеме выступали фирмы-прокладки, на счетах которых аккумулировались миллионы гривен откатов. А теперь самое интересное: курировал нелегальную схему якобы Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Последнего в СМИ называют бизнес-партнером Порошенко по концерну "Укрпроминвест" и "смотрящим" за оборонкой от президента.

Сын Гладковского вместе с компаньонами Виталием Жуковым (ответственный за "занести кому нужно") и Андреем Рогозой ("специалист" по контрабанде) заработали, а по факту украли из бюджета, около 250 миллионов гривен, утверждают журналисты.

После публикации расследования, Олег Гладковский попросил приостановить свои полномочия как заместителя секретаря СНБО, а Петр Порошенко любезно согласился это сделать. Кроме того, гарант потребовал от правоохранителей "срочно" проверить информацию журналистов с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть ее.

Но, как выяснилось, ГПУ и НАБУ уже давным-давно, еще с 2015 года, возбудили ряд уголовных дел по фактам хищений в оборонной сфере и якобы информация журналистов для них не новость. Правда, почему все это время Олег Гладковский оставался заместителем секретаря СНБО, если правоохранители были в курсе схем, остается загадкой. Тем не менее, в НАБУ пообещали докопаться до истины и возбудили новое уголовное дело.

Сразу же после публикации расследования на журналистов проекта "Наші гроші" посыпались обвинения в "заказухе под выборы", мол источники своих данных они не раскрывают, а ведь это вполне могут быть и спецслужбы РФ (хотя что это меняет).

Сами журналисты-расследователи все подобные обвинения опровергают. Действительно, в этой истории достаточно много неизвестных, но факт остается фактом: информационная бомба разорвалась, а ее осколки долетели до Банковой, да еще и в тот момент, когда президенту это наименее выгодно. Впоследствии взрыв может оказаться холостым, но пока это выяснится, выборы уже пройдут. Разве что правоохранители проявят чудеса оперативности и за пару недель все опровергнут. Но во-первых, такой вариант выглядит трудновыполнимым (если уголовные дела ведутся с 2015 года), а во-вторых, журналисты обещают выдать на-гора вторую порцию разоблачений, а там все может оказаться куда хуже: только успеешь опровергнуть одно, как тут же появится что-то другое.

Удар по президенту

Расследование СМИ действительно мощно бьет по репутации действующего гаранта, ведь армия – зона тотальной ответственности президента. Не зря именно армия, наряду с "языком и верой", один из трех столпов агитационной стратегии президента. Соответственно, любые скандалы в этой сфере прямо отражаются на репутации гаранта, а значит и его рейтинге. Во-вторых, низкие темпы борьбы с коррупцией – главная претензия к Петру Порошенко. А появление такого резонансного коррупционного скандала возводит эти претензии в наивысшую степень.

Впрочем, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", существенных рейтинговых потерь Петр Порошенко не понесет.

"Основные электоральные базисы кандидатов уже стабилизировались. В плане базисного электората уже никакие скандалы ничего не изменят", - поясняет "Апострофу" политолог Петр Олещук.

"Агрессивная кампания, которую ведет команда Порошенко, приводит к тому, что большая часть его избирателей становится агрессивными и не воспринимает никакой критики президента", - добавляет "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра.

"Электорат Порошенко - люди от 50-ти лет и выше. В значительной мере его электорат локализован в западной части страны. Но целевая аудитория тех, кто узнал об этом скандале, это люди, которые пользуются интернетом. По большим телеканалам, кроме, возможно "1+1", эту информацию не покажут. А люди старшего возраста YouTube не смотрят. Зрители YouTube - во многом аудитория Владимира Зеленского. Но проблема молодежи в том, что она не ходит на выборы. За людей среднего возраста - 35-50 лет - идет борьба, и Зеленский в этой категории после коррупционного скандала естественно "откусит" 1-2%. Но настолько ли это критично для Порошенко? Если бы мы говорили о втором туре, это было бы очень критично, но пока речь идет только о выходе во второй тур. А базовый электорат Порошенко может обеспечить ему выход во второй тур", - говорит "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Но пройти во второй тур - это половина дела. Чтобы одержать победу во втором раунде, одних только голосов "ядерного" электората явно недостаточно. Где добрать еще? Попросить у так называемых неопределившихся избирателей.

"Есть один существенный фактор - много неопределившихся избирателей. В каждом рейтинге их число уменьшается, но все равно это очень большая цифра. Соответственно, этот скандал значительно сокращает шансы того, что эти избиратели поддержат Порошенко", - подчеркивает Олещук.

Кроме того, прямые оппоненты президента сейчас делают максимум, чтобы неопределившиеся действительно не поддержали Порошенко. Так, Юлия Тимошенко уже заявила, что инициирует процедуру импичмента Порошенко.

И, по-хорошему, Банковой нужно было бы просто проигнорировать очередной импичмент-перформанс леди Ю, ведь с аналогичной инициативой Тимошенко выступала и в отношении Януковича, Кучмы и даже Ющенко. Но! 26 февраля на сайте ВР появилась информация, что бланки для сбора подписей в поддержку инициативы о смещении президента в порядке импичмента… аннулированы.

"Это абсолютно неправильная реакция, которая накручивает ситуацию еще больше. И так понятно, что импичмента не будет, а подписи можно собрать и на салфетке и огласить в парламенте без какой-либо юридической силы, - отмечает Макитра. - Насколько эта история повлияет на президента, зависит от того, насколько политические оппоненты смогут ею воспользоваться. Тут не так важно, как этот скандал преподнесут политики, сколько важнее донести людям именно это видео. Сам по себе сюжет достаточно грамотно смонтирован, и людям достаточно простого просмотра, чтобы составить мнение".