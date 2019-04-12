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Тимошенко призвала кандидатов в президенты соблюдать этику и мораль в ходе дебатов

пятница, 12 апреля 2019, 13:05

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что тон и суть переговоров по телефону между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в прямом эфире телевизионного шоу 11 апреля унижают страну, избирателей и разрушают высокий статус президента и главнокомандующего.

Об этом заявила экс-кандидат в президенты и в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Меня трудно заподозрить в симпатиях к кому из двух кандидатов, но это именно тот случай, когда я должна высказаться. Какой бы жестокой и безжалостной ни была политическая борьба, нужно помнить об определенных моральных "маркерах", за которые нельзя заступать", - отметила она.

Она отметила, что украинские избиратели не должны наблюдать такой грязной политической борьбы между кандидатами, поскольку при вступлении на пост президента, репутация победившего кандидата в глазах общественности и международных партнеров уже будет испорчена.

"Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, также, как и я, миллионы украинцев этого видеть не хотели. Выборы пройдут, а нам вместе жить в одной стране", - подчеркнула глава "Батькивщины".

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