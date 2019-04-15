​Требования Коломойского по ПриватБанку могут устроить новый кризис - Порошенко

Изменение позиции государства по “ПриватБанку”, которого добиваются бывшие совладельцы финучреждения, может повлечь за собой глубокий кризис в стране и в отношениях с крупнейшими кредиторами Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Я был шокирован требованием двухмиллиардной компенсации - два миллиарда долларов, за “ПриватБанк”. Этот вопрос уже на столе. Это то, что нас ждет”, - приводит слова Порошенко пресс-служба главы государства.

Он отметил, что бывшие совладельцы добиваются через суд признания национализации банка в 2016 году незаконной.

“Резкие движения по банку создают определенные угрозы средствам его многочисленных клиентов. Решение в пользу бывшего владельца станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Попытка национализации “ПриватБанка”, которой мы, напомню, спасли средства более 22 миллионов вкладчиков, 22 миллионов граждан Украины”, - заявил президент.

Порошенко отметил, что “задний ход” с банком вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ.

“С соответствующими рисками для макроэкономической стабильности, для курса и может повлечь за собой новый кризис”, - подчеркнул глава государства.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, ФБР США проводит расследование в отношении Коломойского по подозрению в совершении финансовых преступлений.