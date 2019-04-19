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​Зеленский высказался о Коломойском и участии в бизнесе "Квартала 95" в случае победы

пятница, 19 апреля 2019, 10:27
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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский решил выйти из бизнеса студии "Квартал 95", таким образом прекращая быть партнером олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером", - сказал Зеленский.

Шоумен также пообещал уйти в отставку, если в случае избрания его президентом его уличат в участии в коррупционных схемах с олигархом Игорем Коломойским.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам", – заверил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года.

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