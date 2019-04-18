Суд принял громкое решение по ПриватБанку: реакция НБУ

Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года.

Такое решение было принято 18 апреля, передает "Радио Свобода".

В свою очередь Национальный банк Украины заявил, что обжалует это решение. Таким образом решение не вступило в законную силу.

"Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. Раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В НБУ отметили, что предложат Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Кабинета министров Украины по поводу подобных судебных практик, наносящих ущерб международному имиджу Украины.

"Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация "Приватбанка" была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности. Решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан", - отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Бывший директор Феодосийской нефтебазы Андрей Химченко отсудил у ПриватБанка $5,3 млн (158,9 млн грн).