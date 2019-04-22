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Украинские пограничники рассказали, пустят ли Саакашвили в Украину

понедельник, 22 апреля 2019, 18:51
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Государственная пограничная служба не пропустит в Украину лишенного гражданства экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в связи с тем, что тот незаконно пересек границу страны в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ на странице в Facebook.

В Госпогранслужбе отмечают, что у бывшего украинского и грузинского политика оснований для законного въезда в страну нет. ГПСУ ссылается в своем решении на вердикт апелляционного суда, который признал, что Саакашвили нарушил порядок пересечения границы. Запрет на въезд действует на срок до 2021 года.

Таким образом пограничники отреагировали на видеообращение Саакашвили, в котором он сообщил о возможности возвращения в Украину.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину. По словам политика, он сделает это после того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

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