В Украине революция: Саакашвили рассказал, вернется ли в Киев

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину.

По словам политика, он сделает это после того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

"Фактически в Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский... Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство", - сказал он.

При этом Саакашвили дал понять, что не связывает свое политическое будущее с Украиной. По его словам, он даже готов отказаться от поста премьер-министра страны, если ему его предложат.

"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", - резюмировал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.