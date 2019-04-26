Роспуск Рады, война с Россией и курс доллара: эксперты МЦПИ озвучили перспективы Украины

Эксперты Международного центра перспективных исследований рассказали, каких изменений стоит ожидать в Украине после президентских выборов.

В частности, политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко рассказал, когда ждать инаугурацию Зеленского и распустит ли новый президент парламент.

Так, по его словам, исходя из пленарных заседаний Верховной Рады, можно сказать, что инаугурация состоится не раньше, чем конец мая.

Говоря о вероятности досрочных парламентских выборов, эксперт отметил, что такое решение будет зависеть от того, выгодно ли это Зеленскому.

"Скорее всего, нет. Поскольку он, в любом случае, в выигрышном положении. Если действующий состав Верховной Рады будет голосовать за законопроекты, ему будет хорошо. Если нет - он продолжит тренд демонстрации того, что старая система не работает", - подчеркнул Петренко.

В свою очередь председатель правления МЦПИ, украинский дипломат Василий Филипчук заявил, что у Зеленского сейчас есть три варианта действий по прекращению конфликта с Россией, восстановление суверенитета над Крымом и прекращение конфликта на Донбассе.

По его словам, это именно тот вопрос, по решению которого сейчас следит Украины вместе со всем миром.

"Первый вариант - предложить какой-то свой масштабный "план Зеленского" по восстановлению мира и возвращению Крыма. Второй вариант - продолжать ту политику, которую осуществлял нынешний президент. И третий - отпустить ситуацию и наблюдать за тем, как она развивается, идя по той колее, которая уже создана", - подчеркнул дипломат.

При этом Филипчук отмечает, что у Зеленского очень немного времени для того, чтобы принять решение.

"Сейчас у него и с украинскими избирателями, и со всем миром, такой медовый месяц и медовые месяцы имеют свойство быстро заканчиваться", - подытожил Филипчук.

В свою очередь аналитик по экономическим вопросам Егор Киевлян объяснил, стоит беспокоиться относительно курса гривны.

"На данный момент в краткосрочной перспективе никаких рисков для национальной валюты нет. Как мы видим, последние дни ничего не изменилось. Плюс у нас есть достаточный объем золотовалютных резервов, чтобы покрыть валютные шоки", - сказал он.

Говоря о рисках возможной денационализации ПриватБанка, он отметил, что такие риски минимальны. В частности, Киян пояснил, что украинцам "не стоит паниковать", поскольку, как минимум, может быть подана апелляция на это решение суда.

По его словам, процесс по ПриватБанку может затянуться до конца года.

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