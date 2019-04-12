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Выборы президента 2019
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Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Кандидат в президенты намерен прекратить кровопролитие

Денис Попович, военный обозреватель, специально для "Апострофа" пятница, 12 апреля 2019, 09:09
Кандидат в президенты намерен прекратить кровопролитие Фото: EPA

Кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал свой рецепт прекращения войны на Донбассе. По его словам необходимо продолжать Минский процесс, попутно меняя его формат. Кроме того, господин Зеленский выступает за прямые переговоры с Россией в присутствии представителей Запада. Но, к сожалению, реальность такова, что Владимиру Зеленскому, в случае избрания президентом, будет очень трудно воплотить этот план в жизнь.

Свой рецепт завершения войны на Донбассе, кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал в эфире одного из телеканалов. По его словам, необходимо продолжать выполнение Минских договоренностей, попутно реформируя формат минского процесса. К сожалению, реальность такова, что предложенный план действий не позволит господину Зеленскому завершить войну, не создавая проблем внутри страны и не "убивая" свой рейтинг. К такому выводу позволяет прийти простой анализ существующих фактов.

Итак, Минские соглашения, заключенные в феврале 2015 года, предполагают план действий, направленный на достижение мира на Донбассе и возвращение неподконтрольных районов под юрисдикцию Украины на определенных условиях. Необходимо, среди прочего, обеспечить обоюдное прекращение огня, осуществить отвод тяжелых вооружений, начать диалог о модальностях проведения местных выборов, принять закон об амнистии для лиц, участвовавших в боевых действиях, провести обмен заложниками, восстановить экономические связи с неподконтрольными регионами, а также обеспечить передачу полного контроля над государственной границей в зоне конфликта украинской стороне, начав этот процесс сразу после местных выборов. Затем Минские соглашения требуют провести разоружение и вывод всех иностранных вооруженных формирований под наблюдением ОБСЕ, а также обеспечить реализацию конституционной реформы о предоставлении отдельным регионам Донецкой и Луганской областей особого статуса.

В этом алгоритме нет России, которая не считает себя стороной конфликта, позиционируя его как внутриукраинскую проблему. Поэтому, призывая к прямому диалогу с РФ и декларируя необходимость выполнения Минских соглашений, Владимир Зеленский, по сути говорит взаимоисключающие вещи. Почти нет сомнений в том, что в случае избрания Владимира Зеленского президентом, его встреча с президентом РФ - Владимиром Путиным станет вопросом времени. Однако на сегодняшний день нет никаких причин думать, что Кремль изменит свою официальную позицию по поводу войны на Донбассе и признает Россию стороной конфликта. И возможный приход Зеленского к власти никак этого не изменит.

На переговорах с Владимиром Путиным, господину Зеленскому, наверняка укажут на это обстоятельство и предложат наладить диалог с "руководителями" "ДНР" и "ЛНР". Вполне вероятно, Россия даже предложит свое посредничество в этом вопросе. Но следует помнить, что мотивы Кремля давно известны. Они состоят в том, чтобы "закрыть" вопрос с аннексированным Крымом, обеспечить снятие международных санкций за агрессию против Украины и сохранить влияние на саму Украину, остановив ее дрейф в сторону ЕС и НАТО. Ключом к этому является завершение войны на Донбассе, но исключительно по российскому сценарию. А Минские соглашения более или менее удовлетворяют именно российским интересам, потому что Москва в этом случае получает возможность через своих ставленников на Донбассе влиять на всю украинскую политическую повестку.

Получив такое предложение, Владимир Зеленский окажется перед несколькими вариантами развития событий (военная операция - это тоже вариант, но в программе Зеленского этой опции нет).

Отказаться вести переговоры с главарями террористов и настаивать на прямых контактах с лидерами РФ. К слову, именно об этом 11 апреля заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков. По его словам, переговоры с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" малоэффективны, поскольку все решения все равно принимаются в Кремле. Но такая позиция сразу же блокирует любые прямые переговоры с РФ в минском формате. Она приведет только к тому, что на Донбассе продолжится вялотекущий вооруженный конфликт без особого продвижения в любую из сторон. В этом политика Зеленского в отношении Донбасса ничем не будет отличаться от политики президента Петра Порошенко, которую он проводил в последние четыре года.

Второй вариант - соблюсти Минские соглашения. Очень комфортный для России и очень опасный для Украины сценарий. С одной стороны, наша страна действительно может получить мир, но с другой стороны Россия не только решает все свои проблемы на Донбассе, но и в среднесрочной перспективе получает шанс захватить всю Украину. Дело в том, что в нашей стране действительно многие хотят скорейшего прекращения войны. Согласно социологическому исследованию, проведенному фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, по состоянию на декабрь прошлого года, 51,2% граждан Украины желают достичь мира путем компромиссов. Но эти компромиссы имеют четко очерченные границы. Например, граждане считают неприемлемыми как раз те уступки, которые предусмотрены Минскими соглашениями.

И если Владимир Зеленский будет игнорировать настроения граждан, то у него могут возникнуть большие трудности. Это грозит быстрым падением его рейтинга, а может, и новым Майданом с непредсказуемыми последствиями для страны. В частности, РФ может повторить сценарий "русской весны" 2014 года, но уже с куда большим успехом.

Осознав риски первого и второго вариантов, команда Зеленского может попытаться запустить третий сценарий, который как раз и заключается в расширении минского (нормандского) формата, например, за счет включения туда США и Великобритании. Об этом варианте ранее заявлял журналистам Дмитрий Разумков. Совершенно непонятно, почему это решение должно быть выгодно Кремлю. Но даже если команда ЗЕ и сумеет добиться своего, это совершенно не означает быстрого завершения войны именно потому, что Россия не видит себя стороной конфликта в Украине, а Зеленский не желает договариваться с террористами. Поэтому совершенно не исключено, что к президентским выборам-2024, война на Донбассе все еще будет продолжаться.

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