Коломойский откровенно рассказал о своих отношениях с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, в каких отношениях находится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам олигарха, он готов давать советы новому главе государства.

Об этом бизнесмен заявил в интервью российскому телеканалу "НТВ".

"Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением", - сказал Коломойский.

Бизнесмен отметил, что последний раз он созванивался с Зеленским несколько дней назад.

При этом Коломойский отметил, что будет консультировать Зеленского по каким-либо вопросом, если это потребуется новому главе государства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский политолог Дмитрий Орешкин озвучил свою версию по поводу возможных переговоров штаба Владимира Зеленского с Кремлем.