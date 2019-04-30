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Зеленский встретился с главой Православной церкви Украины: фото и реакция сети

вторник, 30 апреля 2019, 16:40
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Во вторник, 30 апреля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook.

По сообщению церкви, встреча состоялась в Киеве, в Михайловском Золотоверхом монастыре.

Сам митрополит позже прокомментировал встречу с избранным президентом, выразив ему поддержку.

"Встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - написал Епифаний.

Комментаторы под постом встретили новость о встрече со сдержанным оптимизмом, подшучивая над вероисповеданием Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов. Согласно данным подсчета голосов, Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, а Владимир Зеленский - 73,22%.

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