Объявление ЦИК окончательных результатов выборов: онлайн трансляция

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявляет окончательные результаты второго тура президентских выборов.

Видеотрансляцию осуществляет "Радио Свобода".

До 10:00 была обработана вся информация с избирательных округов и уже в полдень началось основное заседание, на котором и прозвучат окончательные цифры.

Публикация официальных результатов президентских выборов-2019 в правительственном и парламентском вестниках "Голос Украины" и "Урядовый курьер" ожидается 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Центральной избирательной комиссии уведомили, что при подсчете голосов на президентских выборах действуют исключительно в рамках действующего законодательства, поэтому затягивать процесс объявления результатов невозможно.

До этого Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Центризбирком умышленно затягивает объявление результатов выборов, чтоб не дать новому президенту шанса распустить Верховную Раду.