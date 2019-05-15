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Путин внезапно заявил о готовности прогнуться перед Европой

среда, 15 мая 2019, 17:37
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности к компромиссам из-за европейских санкций.

Об этом сообщают в Telegram-канале "RT на русском".

"Мы готовы к гибкому поведению, мы готовы на компромиссы, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем, только не за счет наших фундаментальных национальных интересов", - отметил он после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Также глава РФ рассказал о ситуации с магистральным газопроводом "Северный поток - 2".

"Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил - и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит - это печально", - подчеркнул Путин.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Сочи прошла встреча государственного секретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.

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