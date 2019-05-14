Переговоры России и США: о чем говорили Помпео и Лавров

В российском городе Сочи прошла встреча государственного секретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.

Переговоры дипломатов продолжались более трех часов. На пресс-конференции по итогам встречи стало известно, что Лавров и Помпео, среди прочего, обсудили и вопрос Украины. США подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Украины и потребовали освобождения узников Кремля.

"Апостроф" предлагает читателям главные тезисы с пресс-конференции.

О чем говорил Лавров:

Переговоры с Помпео были откровенными и полезными. Обсудил Венесуэлу, КНДР, Сирию, Украину, Афганистан и ситуацию с иранской ядерной программой.

Россия и США договорились возобновить работу каналов общения Москвы и Вашингтона

По Сирии будут продолжены консультации: по борьбе с терроризмом, политическому процессу и возвращению беженцев.

Ракетный вопрос также обсуждался. Россия хочет возобновить диалога с США по всем аспектам контроля над вооружениями.

Вашингтону была передана памятная записка с предложениями по диалогу.

В Москве надеются, что после публикации доклада Мюллера относительно вмешательства в выборы, ситуация в отношениях РФ и США нормализуется.

Россия не вмешивалась в выборы в США в 2016 году. Лавров намекает, что, наоборот, ранее этим занимались США, когда давали деньги на демократию в России.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке (Япония) официально не подтверждена. Однако, если МИД России получит такое предложение, то все будет организовано.

В Венесуэле США ведут себя недемократично. Россия не хочет, чтобы отношения США и Ирана переросли в военный конфликт.

О чем говорил Помпео:

США хотят улучшить взаимоотношения с Россией. Это в интересах обоих народов.

Крым – Украина. Москва должна освободить пленных украинских моряков. Также власти РФ должны наладить отношения с новым президентом Украины.

США заинтересованы в подключении других стран к договоренностям по ядерному разоружению. Договор о стратегических наступательных вооружениях может быть продлен. Москва и Вашингтон будут работать над этим.

США не допустят вмешательства в выборы президента в 2020 году.

Россия должна прекратить поддержку Мадуро. Он должен уйти.

Сирия не должна быть убежищем для террористов.

США не хотят войны с Ираном, но Тегеран должен изменить свою политику. России нужно повлиять на власти Ирана.\

Санкции против КНДР будут сняты только после денуклиаризации.

Также смотрите полное видео пресс-конференции Лаврова и Помпео



Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Помпео может стать гостем инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.