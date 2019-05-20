Глава СБУ заявил о своей отставке: подробности

В понедельник, 20 мая, глава СБУ Василий Грицак заявил о своей отставке.

Об этом говорится на официальной странице СБУ в Facebook.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями Председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии. Делаем это искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы", - заявил он.

Напомним, в пятницу, 17 мая, первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку.

Как сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке.