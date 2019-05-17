Турчинов ушел в отставку и попросился в армию: опубликован документ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке и сообщил о готовности служить "в любом военном подразделении".

Соответствующий документ опубликовала на своей странице в Facebook нардеп Виктория Сюмар.

Как отмечается в заявлении, причиной отставки стало прекращение полномочий президента Петра Порошенко, который назначил секретаря СНБО на его должность.

"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - отмечает секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал , что после увольнения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, стало известно и об отставке первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука.