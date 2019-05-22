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Главный охранник Зеленского заявил об отставке: документ

среда, 22 мая 2019, 17:46
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Глава Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей заявил о своей отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее заявление.

"Горжусь каждым своим рабочим днем в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события, было бы безответственно", - прокомментировал принятое решение он.

В тоже время, по его словам, команда УГО за эти годы стала второй семьей.

"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению. Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили у кремлевских пропагандистов миф о американском спецназе, который воюет на стороне Украины", - добавил Гелетей.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Украины сделал громкое заявление об уходе в отставку.

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