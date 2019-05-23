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В Украине пояснили, как Зеленский может использовать референдум о мире с Россией

четверг, 23 мая 2019, 13:16
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Команда президента Украины Владимира Зеленского выводом в публичное поле идеи о референдуме по вопросу отношений с Россией стимулировала диалог в обществе, чтобы отследить мнение большинства украинцев по поводу этой темы.

Об этом сообщается в материале "Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского".

Так, эксперты в области международных отношений и нацбезопасности утверждают, что ни технических, ни законных оснований для проведения референдума в Украине и у нового руководства страны, пока нет, поэтому он вряд ли состоится.

Эксперты ссылаются на идею о референдуме по вопросу интеграции Украины в НАТО, которая позволила определить, что большинство украинцев лояльно относятся к евроатлантической интеграции страны. Таким образом был использован инструмент так называемой "политической мобилизации", когда воля народа определяется за счет негласного консенсуса.

В худшем случае, по мнению аналитиков, референдум можно использоваться как "прикрытие общественным мнением" каких-то спорных шагов во внешней политике, в частности, по вопросам дипломатического или торгового сближения с Россией, однако такой вариант маловероятен.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Петр Порошенко раскритиковал предложение команды главы государства Владимира Зеленского провести референдум по вопросу взаимодействия с РФ, назвав его "капитуляцией".

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