Бомба замедленного действия: на Западе указали на угрозу открытия Путиным второго фронта в Украине

Недостаток жизненно необходимых ресурсов в оккупированном РФ Крыму является для его жителей "бомбой замедленного действия", что может привести к новым военным действиям со стороны России на территории Украины.

Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на слова немецкого политолога Андреаса Умланда.

Он пояснил, что для Кремля представляет инфраструктурную проблему сомнительная ситуация со снабжением Крыма пресной водой. Так, в 2014 году Киев заблокировал подачу пресной воды из низовьев Днепра по так называемому Северокрымскому каналу через перешеек Перекоп. Сокращающиеся с тех пор водные резервы при одновременном недостатке собственного производства электроэнергии в Крыму являются для его жителей своеобразной виртуальной бомбой замедленного действия с потенциальными отрицательными экономическими и социальными последствиями.

"Как ни странно, Москва с 2014 года не сделала практически ничего для решения этой проблемы. Так, к примеру, она не построила крупных предприятий по опреснению морской воды и не приняла мер по развитию региональной энергетической инфраструктуры, благодаря чему можно было бы нивелировать растущие проблемы с обеспечением Крыма пресной водой", - заявил политолог.

Также Умланд подчеркнул, что если в обозримом будущем не будет найдено принципиальное решение проблемы, например, посредством строительства крупного опресняющего предприятия, то жители Крыма столкнутся с нехваткой пресной воды, причем не только в экономическом аспекте, но и в повседневной жизни.

"Рост социальной напряженности на полуострове мог бы также стать катализатором эскалации между Россией и Украиной. Например, Москва могла бы попробовать захватить заблокированный сейчас Киевом канал между Днепром и Крымом. Это означало бы ввод российских регулярных войск на территорию Украины и начало второй, теперь уже официальной войны между двумя крупнейшими по территории странами Европы", - отметил Андреас Умланд.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году в оккупированном Крыму ожидают засуху и дефицит воды для крупных городов полуострова.