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Зеленский впервые съездил на Донбасс в роли президента: фото с передовой

понедельник, 27 мая 2019, 21:15
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Так, гарант посетил Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условий, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах, где до ближайшей позиции противника – 400 метров.

Он осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо их улучшить. "Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", – сказал глава государства.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.

В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Как сообщал "Апостроф", британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном посетила Донбасс, в том числе и передовые позиции украинских войск.

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