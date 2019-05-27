Зеленский впервые съездил на Донбасс в роли президента: фото с передовой

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на оккупированную Россией территорию Донбасса.
Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.
Так, гарант посетил Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условий, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах, где до ближайшей позиции противника – 400 метров.
Он осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо их улучшить. "Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", – сказал глава государства.
Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.
В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Как сообщал "Апостроф", британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном посетила Донбасс, в том числе и передовые позиции украинских войск.