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Пьяные Коломойский и Зеленский звонили Вакарчуку: олигарх рассказал о разговоре

понедельник, 27 мая 2019, 08:55
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В 2017 году президент Украины Владимир Зеленский, выпивая в компании олигарха Игоря Коломойского, звонил лидеру политической партии "Голос" Святославу Вакарчуку, дабы поинтересоваться его отношением к уже нынешнему гаранту.

Об этом сам Игорь Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".

"Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах – что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский. Ну позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?" Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел", - рассказал он.

По словам олигарха, для Вакарчука это "было неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал".

"Он не пошел в итоге. Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех" (улыбается). Тогда это был троллинг легкий", - добавил Коломойский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский дал Зеленскому опасный для Украины совет.

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