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​Зеленский уволил топ-силовиков в СБУ и Госпогранслужбе

пятница, 31 мая 2019, 17:31
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Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины и Госпогранслужбы Украины.

Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства 31 мая.

Так, указом №342/2019 Зеленский освободил от должности первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.

Кроме того, указом №343/2019 он уволил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Также президент освободил от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе №344/2019.

В то же время Зеленский уволил Петра Цигикала с должности руководителя Госпогранслужбы Украины.

Другим документом Цигикал уволен с военной службы и отправлен в запас с правом ношения военной формы.

Как сообщал "Апостроф", заместителем нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака может стать скандально известный вице-адмирал, бывший Командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

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