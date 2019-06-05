​Кабмин массово уволил глав областей

Кабинет министров Украины уволил 13 глав областных государственных администраций (ОГА).
Соответствующие проекты распоряжений президента были одобрены на заседание правительства 5 июня, передает “Интерфакс-Украина”.
"Всего одобрено 13 лиц" - сказал агентству министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания правительства.
Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:
- Александра Савченко (глава Волынской ОГА),
- Александра Куця (глава Донецкой ОГА),
- Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА),
- Константина Брыля (глава Запорожской ОГА),
- Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА),
- Александра Терещука (глава Киевской ОГА),
- Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА),
- Олега Синютки (глава Львовской ОГА),
- Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА),
- Николая Клочко (глава Сумской ОГА),
- Степана Барны (глава Тернопольской ОГА),
- Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА),
- Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).
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