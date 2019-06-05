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​Кабмин массово уволил глав областей

среда, 05 июня 2019, 16:29
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Кабинет министров Украины уволил 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие проекты распоряжений президента были одобрены на заседание правительства 5 июня, передает “Интерфакс-Украина”.

"Всего одобрено 13 лиц" - сказал агентству министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания правительства.

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:

  • Александра Савченко (глава Волынской ОГА),
  • Александра Куця (глава Донецкой ОГА),
  • Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА),
  • Константина Брыля (глава Запорожской ОГА),
  • Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА),
  • Александра Терещука (глава Киевской ОГА),
  • Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА),
  • Олега Синютки (глава Львовской ОГА),
  • Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА),
  • Николая Клочко (глава Сумской ОГА),
  • Степана Барны (глава Тернопольской ОГА),
  • Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА),
  • Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

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