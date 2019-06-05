​Кабмин массово уволил глав областей

Кабинет министров Украины уволил 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие проекты распоряжений президента были одобрены на заседание правительства 5 июня, передает “Интерфакс-Украина”.

"Всего одобрено 13 лиц" - сказал агентству министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания правительства.

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:

Александра Савченко (глава Волынской ОГА),

Александра Куця (глава Донецкой ОГА),

Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА),

Константина Брыля (глава Запорожской ОГА),

Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА),

Александра Терещука (глава Киевской ОГА),

Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА),

Олега Синютки (глава Львовской ОГА),

Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА),

Николая Клочко (глава Сумской ОГА),

Степана Барны (глава Тернопольской ОГА),

Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА),

Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

Как сообщал “Апостроф”, Государственную фискальную службу Украины покидают высококлассные специалисты.