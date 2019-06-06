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Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина

четверг, 06 июня 2019, 19:59
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Руководитель Администрации президента Украины Андрей Богдан обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой предоставить поименные списки членов парламентской коалиции из БПП и "Народного фронта".

Это произошло спустя две недели после того, как глава государства назначил досрочные выборы в Раду. Соответствующий документ опубликовал в Facebook журналист Тарас Березовец.

Журналист считает, что таким образом представители АП "пытаются сослаться на решение Конституционного Суда, принятого в 2008 году" и надеются на победу в КС по этому делу.

"Но есть проблема. Ведь помимо этого, было решение КС от 6 апреля 2010 года, которое определило, что в коалицию могут входить как фракции, так и отдельные депутаты", - подчеркнул журналист.

Березовец добавил, что большинство судей в данный момент склоняются именно к логике последнего решения.

"Таким образом, досрочные выборы имеют все шансы быть признаны неконституционными", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Народный фронт" представил суду новые аргументы по делу о незаконности роспуска парламента Зеленским.

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