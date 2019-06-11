Дубль, так дубль: активисты поймали Зеленского на новом нарушении

Президент Украины Владимир Зеленский снова нарушил законодательство Украины.

Об этом говорится на странице Ze.Live в Facebook.

"Гонг! Он сделал это снова, и сразу дважды! Мы имеем 13 и 14 нарушение закона президентом Зеленским! Зеленский издал два указа №358/2019 и №359/2019, отменяющие предыдущие указы президента Украины от 13 мая 2019 года № 218 и № 217, которыми были назначены члены Высшего совета правосудия", – пишут активисты, имея ввиду два указа, изданные Зеленским во вторник, 11 июня.

Дело в том, как отмечают активисты, помимо того, что нельзя отменять предыдущие указы как такие, которые уже выполнены, указы Зеленского еще и противоречат закону "О Высшем совете правосудия", а именно статье 24.

"Дубль, так дубль", – резюмируют с иронией активисты.

Таким образом, счетчик, который ранее запустили активисты, насчитал уже 14 проколов со стороны Зеленского за 22 дня каденции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский сделал угрожающее заявление в адрес России.