Зеленский сделал угрожающее заявление в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил на артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганського Донецкой области, которые произошли в ночь на 7 июня и забрали жизни двоих украинских военных.

Глава государства заявил, что на такие обстрелы ВСУ будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией, говорится на официальном сайте Зеленского.

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы не отдал приказ - Вооруженные Силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - подчеркнул он.

Также Зеленский считает, что такие действия боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 июня на линии разграничения на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ: боевики из ПТУР выстрелили в грузовик, перевозивший продукты.