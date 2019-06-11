На съезде "Слуги народа" произошел двойной конфуз: яркие фотожабы и реакция соцсети

На съезде политической силы "Слуга народа", который прошел в конце прошлой недели, не обошлось без конфузов, которые стали темой для обсуждения в социальных сетях.

В момент выступления председателя политической силы Дмитрия Разумкова показывали слайды, на которых были грубейшие ошибки.

Так, на одном из них было написано "осийская агрессия", вместо "российская агрессия", а на другом - "снова государства", вместо "основа государства".

Такие "ляпы" не оставили без внимания украинцы. В сети пишут, что в команде Зеленского работают невнимательные люди.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.